Киев, 26 мая, 2023, 01:18 — ИА Регнум. За уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам, сообщили 25 мая украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным изданий, в основном судьи лишают обвиняемых свободы на три года с испытательным сроком в один или два года. Такие же приговоры выносят тем, кто сотрудничает со следствием.

Отмечается, что мужчин вылавливают буквально на улице и увозят в военкоматы. Затем без соответствующей подготовки их направляют на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 февраля 2022 года на Украине действует Указ о всеобщей мобилизации, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским.

Верховная рада Украины в начале мая 2023 года продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа.