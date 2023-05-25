Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Донецк, 26 мая, 2023, 00:58 — ИА Регнум. После полуночи 26 мая ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку и Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Горловка подверглась обстрелу в 00:20. Было выпущено пять снарядов калибром 152 мм.

Затем в 00:35 ракетный удар был нанесён по Петровскому и Кировскому районам Донецка. ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. В 00:55 ещё раз обстрелу подвергся Петровский район — выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на пятницу 26 мая в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Украинская армия вечером 25 мая атаковала город Бердянск Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.