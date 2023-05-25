Грозный, 26 мая, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что на середину мая уже более 26 тыс. бойцов республики приняли участие в СВО на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В своём Telegram-канале глава Чечни написал, что из общего количества участников спецоперации от республики 12 тыс. — добровольцы. Они прошли курс ускоренной подготовки в Гудермесе.

На данный момент более 7 тыс. бойцов из Чечни «успешно защищают интересы России в зоне СВО».

Кроме того, Кадыров отметил, что республика помогает и в техническо-материальном укомплектовании.

«Передано на нужды СВО 1014 единиц спецтехники, в том числе 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов, более 50 тысяч комплектов современной экипировки, 28 673 средства связи и многое другое», — добавил Рамзан Кадыров.⠀

Регулярная помощь оказывается и мирным жителям освобождённых территорий Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров получил информацию, что на него готовят покушение западные и украинские спецслужбы.

По словам главы региона, он мешает иностранным службам развалить Россию, поэтому там готовы в том числе совершить теракты.