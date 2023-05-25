Вашингтон, 26 мая, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Политолог и американский правозащитник Аджаму Барака считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится возвращаться в Киев, потому что испытывает страх возмездия после атаки дронов на резиденцию российского президента в Кремле Владимира Путина 3 мая.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Зеленский в последнее время предпочитает наносить различные визиты, чем сидеть в Киеве. Барака написал в ответ на пост в соцсетях журналиста Gray Zone Макса Блюменталя, который назвал атаку на Кремль «ошибкой киевского режима».

Афроамериканский правозащитник отметил, что такое определение «помогает объяснить, почему Зеленский не хочет появляться на Украине в последнее время».

Как сообщало ИА Регнум, информация о том, что за атакой БПЛА на Кремль стоит киевский режим, не нова — правительство России с самого начала об этом говорило и исходит из этого в своей работе. Об этом заявил 25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

При этом российская сторона никогда не предпринимала попыток атаковать офис президента Украины, не делала публичных угроз.

После атаки дронов Россия заявила, что с ответом затягивать не будет. Кремль расценивает инцидент как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ.