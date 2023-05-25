Киев, 26 мая, 2023, 00:28 — ИА Регнум. На Украине в ночь на пятницу 26 мая в двух областях объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены взвыли в Сумской и Черниговской областях.

Пока подробности причин срабатывания воздушной тревоги не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, до утра 26 мая российская авиация нанесёт массированный ракетный удар по территории Украины. Авиацию ВС РФ в небе зафиксировала вражеская разведка.

Очередное взрывное устройство сброшено вечером 25 мая с беспилотника ВСУ в Белгородской области.