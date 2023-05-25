На Украине в двух областях объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины взвыли сирены воздушной тревоги
Киев, 26 мая, 2023, 00:28 — ИА Регнум. На Украине в ночь на пятницу 26 мая в двух областях объявили воздушную тревогу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены взвыли в Сумской и Черниговской областях.
Пока подробности причин срабатывания воздушной тревоги не сообщаются.
Как сообщало ИА Регнум, до утра 26 мая российская авиация нанесёт массированный ракетный удар по территории Украины. Авиацию ВС РФ в небе зафиксировала вражеская разведка.
Очередное взрывное устройство сброшено вечером 25 мая с беспилотника ВСУ в Белгородской области.