Москва, 26 мая, 2023, 00:19 — ИА Регнум. В случае, если требования России в рамках черноморской инициативы не будут удовлетворены, придётся искать альтернативы зерновой сделке, говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел России.

ИА REGNUM МИД России

«Коль скоро аммиак через порт Южный не идёт, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если «Россельхозбанк» не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «черноморской инициативе» также придётся подыскивать альтернативы», — подчеркнули в МИД России.

В ведомстве напомнили, что на Западе при этом продолжают рассуждать об угрозах голода и помощи нуждающимся, вводить санкции, в том числе в отношении российского сельхозэкспорта. Рестрикции на удобрения и продовольствие якобы не распространяются.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка в результате последних договорённостей была продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ООН приветствовали решение России о продолжении участия в сделке и выразили надежду на её продление.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике заявил, что продление черноморской зерновой инициативы — это окно возможностей для Запада для выполнения российских условий сделки.