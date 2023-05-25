Белгородская область, 25 мая, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Очередное взрывное устройство сброшено с беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом поздним вечером 25 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Гладков в своём Telegram-канале опубликовал фото с обломками внутри здания и пояснил, что бомба упала в посёлке Октябрьский.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова С беспилотника ВСУ сброшена бомба на здание в Белгородской области

«Пострадавших нет. В результате атаки беспилотника повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия атаковала город Бердянск Запорожской области 25 мая. Удар ВСУ пришёлся по порту.

Пока неизвестно, были ли это британские ракеты Storm Shadow или что-то другое. На местах взрывов работают экстренные службы. Информация уточняется также о пострадавших и разрушениях.