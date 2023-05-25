Москва, 25 мая, 2023, 23:44 — ИА Регнум. До утра 26 мая российская авиация нанесёт массированный ракетный удар по территории Украины. Авиацию ВС РФ в небе зафиксировала вражеская разведка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Дальняя авиация ВКС РФ выходит на боевых частотах. Ожидается массированный ракетный удар ночью. Самолеты Ту-95 взлетели с авиабазы Оленье», — написали военкоры.

По данным разведки, ВСУ следует ожидать групповой ракетный удар экипажами самолётов Ту-22 с аэродромов: Моздок, Астрахань, Шайковка, Сольцы, а также Ту-95/160 с военных баз Рязани и Энгельс.

«Всё указывает, что возможно применение ракетного удара или боевых беспилотников на территории Украины до утра 26 мая», — сделала вывод вражеская разведка.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ наперебой сообщили ночью 25 мая о серии взрывов.

Издания написали о прогремевших взрывах в Харькове и Харьковской области, а также в Киеве, Николаеве и Ровненской области.

На большей территории Украины звучала воздушная тревога.