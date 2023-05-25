Рига, 25 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Хоккеисты Латвии впервые сыграют в полуфинале чемпионата мира после победы в матче со шведами. Прошедшая 25 мая в Риге встреча завершилась со счётом 3:1.

Euroradio.fm Хоккей

Среди латвийской команды отличились Данс Лочмелис, Микс Индрашис, Янис Якс. У шведов автором единственной шайбы стал Тимоти Лильегрен.

Соперником Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2023 станут канадцы. Второй парой турнира стали команды США и Германии. Встречи пройдут 27 мая в Тампере (Финляндия).

Как сообщало ИА Регнум, хоккеисты России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года и не принимают участия на турнире 2023 года. На матчах в Латвии и Финляндии запретили государственные флаги России и Белоруссии. Решение о недопуске сборных было принято в феврале 2022 года IIHF после рекомендации Международного олимпийского комитета в связи с началом российской спецоперации на Украине.