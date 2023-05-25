Тампере, Финляндия, 25 мая, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Действующие чемпионы мира по хоккею финны проиграли сборной Канады в ¼ финала со счетом 4:1. Игра состоялась 25 мая в Финляндии в Тампере.

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У канадцев шайбы забросили Джек Куинн, Самюэль Блэ, Майкл Карконе и Тайлер Тоффоли (58). У финнов отличился Тему Хартикайнен.

Канадцы являются 27-кратными чемпионами мира. В полуфинале они встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Латвии. В другом полуфинальном матче немцы сыграют с американцами. Обе игры пройдут 27 мая.

Чемпионат мира проходит в Тампере и Риге, но должен был состоятся в Санкт-Петербурге. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF не участвуют в турнире.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Германии одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 2023. Встреча завершилась со счётом 3:1.

23 мая определились все четвертьфиналисты. По итогам группового этапа в плей-офф вышли команды Швейцарии, Германии, Швеции, Латвии, США, Чехии, Канады и Финляндии.