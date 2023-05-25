Вашингтон, 25 мая, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Вашингтон попросил Киев не использовать оружие США для атак по территории России. Об этом заявил журналистам 25 мая председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

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Отмечается, что введено правило, в соответствии с которым ВСУ не имеют права применять поставляемую США военную помощь для атак по российским регионам.

Офицер Милли добавил, что Пентагон ещё выясняет, применялось ли американское оружие при атаке диверсантов 22 мая на Белгородскую область.

«Мы просили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак по территории России», — акцентировал генерал.

Как сообщало ИА Регнум, система противовоздушной обороны ВС РФ сбила 25 мая очередной беспилотник на подлёте к Белгороду.

24 мая система ПВО сработала над Валуйским городским округом, пострадавших нет. Кроме того, ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка.

После атак диверсантов, в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.