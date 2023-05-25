Мелитополь, 25 мая, 2023, 22:42 — ИА Регнум. В Запорожской области работает авиация России, наносящая удары по позициям ВСУ, сообщил 25 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Предварительно авиация планирующими бомбами наносит удары по складам и ангарам с вооружением ВСУ в Ореховском районе и в самом городе. Также военные работают в Пологовском районе и в пригороде Запорожья, уточнил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 мая российские войска отработали по позициям ВСУ в Константиновке ДНР. Авиация и артиллерия нанесла удары по тылам и снабжению отступившей в Часов Яр из Артёмовска группировки ВСУ.

Ранее ударные вертолёты Ка-52 ликвидировали пункт управления и бронетехнику ВСУ.