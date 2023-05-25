Москва, 25 мая, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Россия остаётся верна позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трёхсторонних договоренностей с Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Президент напомнил о заявлении в отношении Лачинского коридора, о том, что Россия никогда не меняла свою позицию.

«Мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции — всё должно быть в соответствии с духом и буквой нашего трёхстороннего заявления, и наша позиция здесь не меняется», — акцентировал российский лидер.

Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущий мирный договор.

24 мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите ЕАЭС в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между странами.

Путин в свою очередь сказал, что, если будут достигнуты решения, это пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану, и не только двум странам, но и всему региону.