Константиновка, ДНР, 25 мая, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска на артёмовском направлении. Взрывы гремят в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщает 25 мая Telegram-канал «Военная хроника».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Судя по всему, по тылам и снабжению отступившей в Часов Яр из Артёмовска группировки ВСУ до сих пор активно работает российская авиация и реактивная артиллерия», — говорится в сообщении.

Константиновка является одним из самых крупных укрепрайонов ВСУ. Украинская армия по трассе Т-0504 в Артёмовске получала значительную часть снабжения.

Как сообщало ИА Регнум, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после освобождения Артёмовска открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск. Взятие данных населённых пунктов — прерогатива военного ведомства.

В ночь на 25 мая серия взрывов прогремела на территории Украины. На большей части страны была объявлена воздушная тревога.