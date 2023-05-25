Москва, 25 мая, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Дамба Карловского водохранилища, через которую на донецком направлении шло снабжение украинской армии, взорвана, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На опубликованных в канале фото — и видеоматериалах можно увидеть, что гидросооружение разрушено, через плотину идёт мощный поток воды.

В сообщении отмечается, что населённый пункт Карловка, рядом с которым расположена дамба, находится под контролем ВСУ, для которых она имела важное значение: это одна из дорог, по которым украинские военные получали снабжение на донецком направлении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении. Так, Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 270 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Кроме того, были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР.