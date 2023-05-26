Москва, 26 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Басманном районе Москвы инвестор уже возвел 50% спортивного комплекса площадью более 3 тыс. кв. м. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда

«Инвестор из структуры группы компаний «Гранель» продолжает возводить спортивный комплекс. Сейчас ведутся монолитные работы, уже отлиты чаши взрослого и детского бассейнов», — отметил Овчинский. Он добавил, что объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году. «Строительство спортивного комплекса позволит создать 70 новых рабочих мест», — подчеркнул Овчинский.

В новом спорткомплексе будут детский и взрослый бассейны, инфракрасная баня, хаммам, тренажерный и танцевальный залы, а также другие помещения для занятия разными видами спорта. Помимо этого, в спорткомплексе будут кафе.

«Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда показала высокую эффективность в формировании комфортной городской среды. Мы видим реальные шаги по комплексному развитию как Москвы в целом, так и ее отдельных районов», — отметил вице-президент компании Андрей Цвет. Он отметил, что благодаря программе снижается нагрузка транспорта и сокращается автомобильный трафик. В итоге формируются новые рабочие места, создаются условия для занятий спортом «и все это в непосредственной близости от дома», заключил Цвет.