Москва, 25 мая, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Украина в ближайшем будущем перестанет существовать, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба они предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом, написал 25 мая в своём Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Развитие событий будет зависеть от того, по какому пути пойдёт распад умирающего украинского государства после его поражения в военном конфликте, считает Медведев.

«Их (путей — ред.) два. Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь её моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности», — предполагает Медведев.

Далее возможны три варианта, отметил заместитель главы Совбеза. При первом западные области Украины перейдут под контроль государств ЕС, но между Евросоюзом и Россией сохранится «ничейная» территория, которая станет правопреемником Украины. Позже эта территория заявит о желании вступить в ЕС и НАТО, что приведёт к возобновлению военного конфликта, отметил Медведев.

Второй и третий сценарий предполагают исчезновение Украины, написал заместитель главы Совбеза. Согласно второму, Украина будет разделена между Россией и рядом стран ЕС, конфликт прекратится, «террористическая активность украинских нацистов» при этом сохранится, но риск перерастания конфликта в третью мировую войну снизится.

«Третий (вариант развития событий — ред.). Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — написал Медведев.

Других вариантов развития ситуации уже не существует, что понимают и на Западе, даже если не хотят в этом признаваться, считает заместитель главы Совбеза. Россию «может устроить» второй вариант развития событий (раздел Украины на две части без сохранения «ничейной» земли), но лучшим был бы третий, резюмировал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что цель Киева вернуть территории силовым путём не выглядит достижимой.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, когда ослабнет поддержка со стороны США, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.