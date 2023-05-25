Москва, 25 мая, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Возгорание случилось в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века, в центре Москвы, сообщили 25 мая в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Пожар произошел в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка на Никитском бульваре, 12», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что возгорание произошло на площади 60 кв. м в шестикомнатной квартире на втором этаже.

По словам собеседника агентства, пожарные уже прибыли к месту возгорания, проводится поэтажный обход квартир. «В настоящее время спасено 9 человек — все взрослые», — сообщил он.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано, информация о пострадавших не поступала.

В связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне Бульварного кольца, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось о том, что на одном из балконов здания Минобороны России в центре Москвы на Фрунзенской набережной произошёл пожар. Однако прибывшие на место пожарные расчёты не обнаружили возгорания. Пожара, как и пострадавших в здании военного ведомства, по факту не было. Предполагается, что вблизи дымил генератор и дым от него очевидцы приняли за возгорание в здании Минобороны РФ.