Белгород, 25 мая, 2023, 21:19 — ИА Регнум. ВСУ вечером 25 мая обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечён забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовый обход продолжим», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее Гладков рассказал о своей поездке в пункт временного размещения жителей Грайворонского городского округа, которые прибыли туда после атаки диверсантов ВСУ. Некоторые жители уже начали возвращаться домой, отметил губернатор.

Также ранее 25 мая Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник на подлёте к Белгороду. Днём ранее система ПВО работала над Валуйским округом, кроме того, ВСУ обстреляли погранпереход в Козинке, через который диверсанты проникли на территорию региона 22 мая.