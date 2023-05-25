Москва, 25 мая, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на встрече в Москве разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил 25 мая президент России Владимир Путин.

«На мой взгляд, всё мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали», — сказал он на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поблагодарив его за то, что он согласился с присутствием президента Азербайджана.

По словам российского президента, такие встречи очень полезны с точки зрения развития региональных экономических связей. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Союза подписали 15 документов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании, заявил, что странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свою очередь отметил, что Астана готова создать условия для развития республики в качестве центра евразийской промышленной кооперации.

Выступил перед странами-участницами ЕАЭС и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он заявил, что Куба может стать мостом между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Латинской Америки.

Кроме того, в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что республика очень высоко это ценит.