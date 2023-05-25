Москва, 25 мая, 2023, 21:00 — ИА Регнум. В России необходимо начать выплаты отцовского капитала, чтобы поддержать мужчин в их желании создать и содержать большую семью, заявил 25 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Образ Родины-Матери укоренен в каждом русском сердце. И вообще в России роль женщины и в обществе, и в семье традиционно высока. Но мы явно теряем отцов», — отметил политик в своей статье для «Российской газеты».

Получателями отцовского капитала должны становиться мужчины, заключившие официальный брак. Единовременная выплата отцу при рождении ребенка должна составлять 500 тысяч рублей, при рождении четвертого и каждого последующего детей — 1 миллион рублей, предложил Слуцкий.

Вместе с тем нужно и ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов, а что касается отцовского капитала, то в случае развода мужчина должен будет вернуть значительную его часть государству, добавил политик.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) выступила с инициативой дать возможность распоряжаться средствами материнского капитала также отцу семейства и детям. Кроме того, следует расширить возможности использования маткапитала, отметила Останина.