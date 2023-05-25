Москва, 25 мая, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, причиной которой стало использование Алиевым термина «зангезурский коридор».

Илья Питалев/ РИА Новости Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве

Пашинян сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении, напомнив, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.

Как сообщает РИА Новости, президент Азербайджана на это ответил, что никаких территориальных претензий в его словах нет и использованный им термин принят в международной практике.

Кроме того, главы Армении и Азербайджана не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился.

Mapeh Зангезурский коридор

Президент России Владимир Путин вмешался в спор армянского и азербайджанского лидеров. Он отметил, что считает очень важным наличие принципиальной договорённости по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана несмотря на оставшиеся споры. Российский лидер считает, что эта договорённость создаст базу для того, чтобы договориться и по другим вопросам второстепенного характера. «Хотя они тоже имеют существенное значение», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите ЕАЭС в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Алиев в ходе переговоров поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что республика очень высоко это ценит.