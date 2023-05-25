Вашингтон, 25 мая, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас не ожидает объявления дефолта США в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

ИА REGNUM Доллар

Мэлпас надеется, что американские власти найдут решение, которое позволит избежать дефолта.

«Я был рад тому, что Палата представителей приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Это уже по крайней мере хоть одна вещь, ведутся переговоры», — отметил он, добавив, что необходимо выработать меры по сдерживанию расходов.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2022 года госдолг США равен совокупной задолженности 13 крупнейших стран-должников и превышает российский более чем в 100 раз.

Так, задолженность Соединённых Штатов Америки по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов, следующие 13 стран задолжали 31,4 трлн долларов. Госдолг России за 2022 год составил около 295 млрд долларов, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза японского, в 13 раз китайского.

Сообщалось также, что начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков, пять из них уже обанкротились. Российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что «драма уже началась», а проблемы с долговыми обязательствами казначейства, подъёмом потолка американского госдолга — это одна из её прелюдий.