Берлин, 25 мая, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Публикация немецкой газетой Die Welt террористических заявлений представителей главного управления разведки минобороны Украины вызывает возмущение и неприятие, издание не продемонстрировало ни журналистской этики, ни навыков критической реакции, заявил 25 мая посол России в Германии Сергей Нечаев.

Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/TASS Посол России в Германии Сергей Нечаев

Как сообщалось ранее, заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в этом интервью заявил, что его ведомством составлен список граждан России, которых Киев хотел бы уничтожить, и что на первом месте в этом списке находится президент Владимир Путин.

«Фактический призыв к убийству российского лидера не впервые становится заголовком этого издания. Возмущение и неприятие вызывает то, с какой готовностью Die Welt в очередной раз предоставляет трибуну для публичного распространения террористических по своей сути заявлений», — сказал Нечаев журналистам.

Журналистская этика, по всей видимости, оказалась для сотрудников издания в их угаре русофобии «непосильной ношей», не продемонстрировано и критической реакции на транслируемые заявления, хотя речь в них идёт о террористических действиях и планах в виде атак на общественных деятелей и гражданские объекты, добавил посол.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Скибицкого, заявил, что в этих его словах «террористический режим говорит о своих террористических устремлениях». Это ещё одно доказательство того, что специальная военная операция «более чем оправдана» и должна завершиться достижением поставленных целей, отметил Песков.

Ранее руководитель главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных граждан России, включая «медийных персон». При этом он не стал отвечать на вопросы о конкретных преступлениях, в частности, о теракте, в результате которого был ранен писатель Захар Прилепин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Буданов этим высказыванием признался в терроризме.