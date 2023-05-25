Москва, 25 мая, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Газпром опровергает сообщения некоторых СМИ Турции о передаче ему в управление турецкой компании Botas. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба российской госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление Газпрому турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее несколько турецких оппозиционных СМИ заявили о якобы возможной передаче части акций Botas в управление «Газпрома» из-за задолженностей Турции по газу. Официального подтверждения этой информации в Анкаре не было.

10 мая Reuters сообщал, что власти Турции договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн. Отсрочка будет действовать до 2024 года.

В начале мая глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о договорённости с Газпромом об отсрочке части платежей за поставляемый Турции природный газ.