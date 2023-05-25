Лондон, 25 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Британский подполковник Стив Уилсон из королевского гусарского полка поделился опытом «парковки танка» Challenger 2 и вертолетов Wildcat на заднем дворе частного дома в Эстонии.

Brian Robert Marshall Танк «Челленджер 2»

По его словам, такой опыт военный получил в ходе учений «Весенний шторм», в котором принимают участие военные из стран-членов Североатлантического альянса.

«Я припарковал свой танк на чьём-то заднем дворе…» — приводит слова британца газета The Telegraph.

Уилсон отметил, что владельцы дома были поражены происходящем, однако не растерялись. Они позвали детей, чтобы показать им военную технику.

Как отметил подполковник, недалеко от сада частного дома участники учений также посадили два британских вертолёта Wildcat.

Учения «Весенний шторм» проходят в Эстонии с 15 по 26 мая. В них принимают участие более 14 тыс. человек из стран НАТО. В манёврах участвует не только британская техника, но и тяжелая техника, истребители и вертолёты из Германии и Польши, США и Эстонии.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что очередные военные учения НАТО под названием Air Defender 23 направлены на устрашение России. Автор статьи убеждён, что это событие, несомненно, станет сигналом для России и её лидера Владимира Путина.