Сборная Швейцарии проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Швейцарии сенсационно проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Рига, 25 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Сборная Германии одержала победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 2023. Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Германии шайбы забросили нападающие Максимилиан Кастнер, Джон-Джейсон Петерка и Нико Штурм. У швейцарцев отличился защитник Йонас Зигенталер.
Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором сыграет с командой США. Матч пройдёт 27 мая.
Как сообщало ИА Регнум, 23 мая на чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты. По итогам группового этапа в плей-офф вышли команды Швейцарии, Германии, Швеции, Латвии, США, Чехии, Канады и Финляндии.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.