Рига, 25 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Сборная Германии одержала победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 2023. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Германии шайбы забросили нападающие Максимилиан Кастнер, Джон-Джейсон Петерка и Нико Штурм. У швейцарцев отличился защитник Йонас Зигенталер.

Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором сыграет с командой США. Матч пройдёт 27 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая на чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты. По итогам группового этапа в плей-офф вышли команды Швейцарии, Германии, Швеции, Латвии, США, Чехии, Канады и Финляндии.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.