Москва, 25 мая, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены, заявил 25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко. 25 мая 2023

«Владимир Путин меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому перемещение ядерных боеприпасов уже началось», — сказал Лукашенко в интервью Первому каналу.

Лукашенко не стал отвечать на вопрос, где именно в настоящее время находится перемещаемое оружие, и заявил, что сможет дать ответ после своего возвращения в Минск (25 мая он принимает участие в саммите лидеров стран ЕАЭС в Москве). Сохранность оружия во время его пребывания в Белоруссии гарантирована, добавил Лукашенко.

Ранее 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной, напомнил он. При необходимости будут приняты и дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства, добавил Шойгу.

В этот же день министр обороны России и его белорусский коллега Виктор Хренин в соответствии с договорённостями, ранее достигнутыми Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. В Минобороны Белоруссии заявили, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории республики станет «действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».