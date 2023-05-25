Опубликовано видео освобождённого Артёмовска
РИА Новости опубликовало снятые беспилотником кадры освобождённого Артёмовска
Москва, 25 мая, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Агентство РИА Новости в Telegram-канале показало видео с городом Артёмовском (ДНР) после длительных боёв за населённый пункт.
На кадрах, снятых на коптер, видно несколько полос железнодорожного полотна, по бокам которого раскинулись полуразрушенные здания, колесо обозрения и пострадавшая от ударов церковь, сгоревший автотранспорт, полуразрушенные жилые многоэтажки.
Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.
25 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин предположил, что ВСУ, вероятно, попробуют отбить Артёмовск. Сейчас и весь город, и все дороги рядом с ним контролируются российской артиллерией и авиацией, отметил он.