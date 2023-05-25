Москва, 25 мая, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Агентство РИА Новости в Telegram-канале показало видео с городом Артёмовском (ДНР) после длительных боёв за населённый пункт.

Кадр из видео Артемовск

На кадрах, снятых на коптер, видно несколько полос железнодорожного полотна, по бокам которого раскинулись полуразрушенные здания, колесо обозрения и пострадавшая от ударов церковь, сгоревший автотранспорт, полуразрушенные жилые многоэтажки.

Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

25 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин предположил, что ВСУ, вероятно, попробуют отбить Артёмовск. Сейчас и весь город, и все дороги рядом с ним контролируются российской артиллерией и авиацией, отметил он.