Москва, 25 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Российские средства воздушного контроля над акваторией Балтийского моря обнаружили приближающиеся к границе РФ два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США, сообщила 25 мая пресс-служба Минобороны России.

Виталий Тимкив/РИА Новости Истребитель Су-27

Для недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

В сообщении ведомства отмечается, что после удаления иностранных военных самолётов от российской границы истребители вернулись на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы РФ не допущено», — уточнило Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, это уже второй случай за последнее время приближения к границе России американских бомбардировщиков.

Так, 23 мая над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели, после чего в воздух был поднят истребитель Су-27.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер назвал взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой профессиональным и безопасным.