Лондон, 25 мая, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Автомобиль врезался в ворота в ворота резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне. Об этом 25 мая сообщает телеканал Sky News со ссылкой на лондонскую полицию.

«Автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит, столичная полиция подтвердила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, въехавший в ворота, задержан. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в центре Лондона неизвестные открыли стрельбу. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Инцидент произошёл на Финикс-роуд, недалеко от церкви, в которой проходила траурная церемония похорон.