Москва, 26 мая, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Город и АНО «Современный образовательный комплекс» заключили договор аренды для размещения детского сада по программе «1 рубль за м² в год». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Арендатор здания должен провести ремонт и выполнить остальные условия программы, а затем перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Посещать частный детский сад смогут до 200 детей», — заявил Ефимов. Он добавил, что новый детский сад займёт площадь более 1,8 тыс. кв. м. Здание находится на востоке города в районе Ивановское.

Программа предполагает, что арендатор проводит ремонт, а также получает лицензию по осуществлению образовательной деятельности. После выполнения этих условий можно переходить на льготную ставку аренды.

Торги по аренде объекта проходили в марте, по их результатам заключен договор аренды недвижимости сроком на 49 лет. Детский сад начнёт работу уже в 2023 году.