Москва, 25 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами заявил, что российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики, находится в безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы люди пунктуальные, хозяйственные. За ядерное оружие не переживайте — мы же несём за это ответственность», — сказал белорусский политик.

Говоря о возможных атаках диверсантов на республику, Лукашенко высказал мнение, что они вряд ли будут пытаться проникнуть через «зеленую границу». По его словам, «никакие диверсанты, в том числе из Польши, на территорию страны не прорвутся».

Ранее президент Белоруссии поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение о размещении на территории республики тактического ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минобороны РФ России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Представитель оборонного ведомства РФ заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут западные страны.

Он отметил, что Москва, размещая нестратегическое ядерное оружие в республике, не передаёт его Минску. Глава оборонного ведомства также сообщил о возможном принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагировании на военно-политическую обстановку.