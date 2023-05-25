Москва, 25 мая, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Высшая школа экономики перевела с коммерческого на бюджетное отделение всех студентов — близких родственников участников СВО, которые обратились с таким запросом, сообщили ИА Регнум 25 мая в НИУ ВШЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

«Все наши студенты, являющиеся близкими родственниками участников СВО, которые обучались на коммерческом отделении и обратились к администрации университета с запросом о предоставлении им скидки на обучение, были переведены на обучение за счёт средств ВШЭ. Фактически они получили 100%-ную скидку на весь срок освоения образовательной программы», — рассказали в пресс-службе университета.

Студентам, чьи родственники являются участниками спецоперации, оказывают и другую поддержку — выплачивают материальную помощь, организовывают консультации с психологами, помогают в получении помощи от органов власти, отметили в ВШЭ.

Закон об образовании предусматривает, что некоторые категории граждан, в том числе дети военнослужащих и дети участников СВО, имеют право на поступление в вузы по отдельной квоте, которая составляет 10% от общего числа бюджетных мест, напомнили в университете. ВШЭ готов принимать на бюджетное отделение военнослужащих, участвующих в СВО добровольцев и их близких родственников (детей, супругов, родных братьев и сестер) и сверх квоты, оплачивая их обучение самостоятельно. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, отметили в вузе.

«Очень важно, чтобы участники СВО и члены их семей имели как можно больше возможностей для образования и самореализации, поэтому если образовательная организация имеет возможность расширять перечень мер поддержки, это непременно нужно делать», — отметили в ВШЭ.

Как сообщалось ранее, весной 2023 года был утверждён ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, ветеранам СВО будут предоставлять бесплатную юридическую помощь, соответствующее соглашение заключили фонд «Защитники Отечества» и Федеральная нотариальная палата.

Отделения фонда, который будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также содействовать в трудоустройстве, появятся во всех регионах страны. Кроме того, до конца 2023 года на базе того же фонда по всей России будет развёрнута система долговременного ухода за участниками специальной военной операции и членами их семей.

В апреле 2023 года Госдума приняла законы о присвоении статуса ветеранов боевых действий ополченцам, которые защищали Донбасс с 2014 года. Они смогут получать государственную поддержку. Также новые нормы касаются бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК, которые получили право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.

Рассматривается и возможность принятия дополнительных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, в Минобрнауки призвали вузы снизить стоимость обучения для студентов, участвовавших в СВО, а депутаты Госдумы предложили ввести выплаты для взрослых детей погибших в ходе спецоперации бойцов.