Ставрополь, 25 мая, 2023, 18:59 — ИА Регнум. В рамках проекта «Дети Ставрополья» каждая женщина региона, которая родила ребенка, будет получать набор со всем необходимым младенцу в первые месяцы жизни.

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По словам губернатора края Владимира Владимирова, будущим и новоиспеченным родителям необходимо оказывать поддержку. Так, в регионе уже проводились акции, когда мамам выдавали наборы со всем, что нужно младенцу в начале жизни. Губернатор поручил минздраву закрепить инициативу на законодательном уровне в рамках проекта «Дети Ставрополья». «Проект должен начать работать уже со следующего года», — цитирует Владимирова «Победа 26».

Ранее сообщалось, что в регионе 137 тыс. родителей будут получать единое социальное пособие по поручению президента РФ Владимира Путина.