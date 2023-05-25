Москва, 25 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Суд в Казахстане оставил в силе приговор в отношении гражданина России Игоря Санджиева, который в марте сбежал в республику из воинской части, расположенной в городе Элисте. Об этом сообщает казахский портал «Мой город».

Сергей Корсун ИА REGNUM Граница

Ранее Бокейординский районный суд признал россиянина виновным по статье «умышленное незаконное пресечение государственной границы». Ему было назначено шесть месяцев ограничения свободы, а также выдворение из страны сроком на пять лет.

Санджиеву дали месяц на то, чтобы добровольно покинуть Казахстан.

Адвокат гражданина России Игорь Кобзарев заявил перед началом заседания суда, что его клиент пересёк границу, чтобы получить статус беженца. По его словам, россиянин не совершал никаких противоправных действий.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% российских граждан, которые уехали из России с начала специальной военной операции, вернулись обратно в страну. В ходе пленарного заседания он призвал создавать условия для тех специалистов, которые остаются в стране.