Ставрополь, 25 мая, 2023, 18:53 — ИА Регнум. На водоснабжение Ставрополья в 2023 году направят 3,8 млрд рублей. Эта сумма почти в четыре раза превышает прошлогодний бюджет на аналогичные цели, сообщил в ходе ежегодного послания губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Вода

Так, в регионе до конца следующего года запланирована реализация 24 крупных проектов по тепло — и водоснабжению. Курировать работы будет Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает «Победа 26».

Владимиров добавил, что в 2022 г. было реализовано 6 аналогичных проектов для 12 населенных пунктов Ставрополья. Эти проекты коснулись 32 тыс. жителей.