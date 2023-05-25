Омск, 25 мая, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Чемпион России по хоккею 2004 года в составе омского «Авангарда» Евгений Хацей скончался из-за проблем с сердцем. Об этом 25 мая сообщил источник ИА Регнум.

ХК «Авангард» Евгений Хацей

По его информации Хацей умер он во время просмотра игры в хоккейной академии «Авангард», стало плохо с сердцем.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Хацей скончался в возрасте 46 лет. С мая 2022 года он занимал должность директора академии «Авангарда».

Хацей был чемпионом России 2004 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе «Авангарда». После завершения карьеры он работал в краснодарской «Кубани» и ханты-мансийской «Югре», был вице-президентом «Авангарда».