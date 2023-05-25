Москва, 25 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Сегодня ЧВК «Вагнер» провел обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину», — написала она в своём Telegram-канале, пожелав военнослужащим и членам их семей всего самого наилучшего.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о возвращении 106 военнопленных. По его словам, 98 сержантов и солдат, а также восемь офицеров были возвращены с артёмовского направления.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Минобороны сообщили, что 40 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, после переговоров возвратили из плена с территории, подконтрольной Киеву. Всех возвращённых доставили самолётами в Москву для прохождения реабилитации и лечения.

В начале мая Татьяна Москалькова сообщала, что при обмене пленными украинская сторона отказывается брать простых солдат. По её словам, Киев пытается вернуть тех, кто занимал должность командира или активных участников, против которых ведут следственные действия.