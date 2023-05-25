Москва, 25 мая, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Отказ гостиниц и отелей участникам СВО в заселении по военному билету привлёк внимание и депутатов Госдумы. Светлана Бессараб, член комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заявила о важности обсуждения вопроса с другими депутатами на официальном уровне, а также инициировала написание запроса в Федерацию отельеров России для разъяснения ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Ранее в самарской гостинице Hampton by Hilton администраторы отказали в заселении участнику СВО, у которого из документов, удостоверяющих личность, был только военный билет. Как известно, паспорта военнослужащих до их демобилизации хранятся в военной части. Персонал гостиницы не обратил внимание на этот факт, сославшись на действующие в гостиничном бизнесе правила, и не стал размещать военного. При этом, как отмечают очевидцы, ситуация происходила около полуночи, и молодой человек выглядел очень уставшим.

«Первый раз с этим сталкиваюсь. Были ситуации, когда у мальчишек, которые возвращаются в отпуск домой, была ночь между прилетом и посадкой в поезд. И мы сами их расселяли в гостиницы, так как это не было предусмотрено, но у нас их прекрасно поселили по военному билету. Готова написать депутатский запрос, чтобы не допускать больше таких ситуаций. Военный билет для военнослужащего — это документ удостоверяющий личность. Вопросов заселения по военному билету быть не должно», — отметила Бессараб.

Депутат допустила, что, возможно, инцидент произошёл из-за отдельных требований в конкретной гостиничной сети. Но тогда это требует ещё более серьёзных разбирательств.

Также случаем заинтересовался депутат Госдумы по Самарской области (где и произошёл инцидент) Александр Хинштейн.

«Как депутат, в чьем избирательном округе происходит это безобразие, также подключусь к возмутительной ситуации», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Адвоката Павла Зайцева история с отказом в ночлеге военному неприятно потрясла. Он отметил, что действия персонала самарской гостиницы подлежат привлечению к ответственности.

«За данные действия следует гражданско-правовая и административная ответственность. Она наступит в случае обращение или в суд (гражданско-правовая), или в МВД для составления протокола об административном правонарушении. То есть факт должен быть задокументирован», — подчеркнул Зайцев.

Адвокат напомнил, что согласно постановлению правительства РФ от 12 февраля 2003 г. N 91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации», удостоверение личности военнослужащего России является документом, который подтверждает его личность. Кроме того, в постановлении правительства от 18 ноября 2020 г. N 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» утверждены правила, в соответствии с которыми для заселения необходим документ, удостоверяющий личность.

«Заметьте, не только паспорт, а документ, удостоверяющий личность, к которому относится, в соответствии с вышеуказанным постановлением правительства РФ, военный билет», — обратил внимание Зайцев.

Также адвокат отметил и несоблюдение предоставления услуг. Так, согласно п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ предпринимателя от выполнения соответствующих работ и от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие услуги не допускается.

Коллега Зайцева, юрист Тарас Ященко обратил внимание на пробел в нормативах, который не позволяет гармонично взаимодействовать постановлениям правительства о военнослужащих и о гостиничных услугах.

«В пункте 18 («Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» — прим. ред.) указаны конкретные документы, принимаемые для заселения. Но среди них нет военного билета. На сегодняшний день объективно получается, что законом не урегулирован вопрос. Законодательство и нормативные акты теперь требуют определенной доработки. Когда принималось соответствующее постановление в 2020 году, никто не мог предположить, что через два года будет СВО», — поделился Ященко.

Общественность уже начала активно разбираться в инциденте. Так, член СПЧ Кирилл Кабанов решил подготовить информацию для проверки на предмет самоуправства гостиницы и направить данные для дальнейших уточнений сведений в Следственный Комитет России.