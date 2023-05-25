Москва, 25 мая, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В экзаменационные материалы ЕГЭ по географии в 2023 году будут включены контурные карты России с регионами, вернувшимися в её состав в 2022 году (Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями), сообщили 25 мая в Рособрнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации», — заверило ведомство.

Ранее ряд СМИ опубликовали демонстрационные материалы (контурные карты) к ЕГЭ, на которых данные регионы не включены в состав России. Эти материалы готовились и публиковались в августе 2022 года, до проведения референдумов в четырёх регионах, выпускникам предложат обновлённые карты, пояснили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ по географии пройдёт 26 мая.

В декабре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремистским материалам карт, оспаривающих территориальную целостность России. В правительстве в январе 2023 года заявили, что поддерживают данную инициативу, но считают необходимым внести в текст законопроекта ряд изменений, чтобы под действие ограничений не попали карты, выпущенные ранее.