Москва, 25 мая, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артёмом Дзюбой на один год. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

«Локомотив» продлил соглашение с одним из лучших нападающих в истории российского футбола, лучшим бомбардиром чемпионатов России, многократным чемпионом страны — Артёмом Дзюбой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт будет действовать до конца сезона 2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Он сыграл в девяти матчах чемпионата России, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету две игры в Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями. В марте Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ.