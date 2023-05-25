Берлин, 25 мая, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, заявил 25 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно», — отметил он по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, передаёт РИА Новости.

Шольц подчеркнул, что Запад будет усиливать санкционное давление против России. «И в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились», — сказал немецкий канцлер.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе обсуждают 11-й пакет санкций против России. В частности, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в него войдут меры противодействия обходу действующих ограничений. По её словам, новые санкции ограничат не только транзит товаров двойного назначения через Россию, но и их экспорт в некоторые из стран.

Вместе с тем министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций.

Президент России Владимир Путин считает, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, их удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России.