Нью-Йорк, США, 25 мая, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Читатели американского издания The Wall Street Jornal пришли в ужас после публикации статьи о том, что руководство киевского режима отправляло в Артёмовск необученных мобилизованных.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

В опубликованном материале отмечается, что ситуация в Артёмовске оказалась совсем не такой, как считали украинские политики. Вернувшиеся оттуда военнослужащие назвали город «адом на земле».

Один из читателей отметил, что глава Украины насильно скармливает весь мир лживой пропагандой, а администрация президента США Джо Байдена потакает ему. Другой подчеркнул, что поставки западного вооружения на Украину лишь «подпитывает катастрофу».

Другой комментатор отметил, что Киев не сможет победить Москву, а любая подобная попытка наступления обречена на провал. По его мнению, руководству киевского режима необходимо смириться с потерей территории, «если они хотят выжить».

Ещё один читатель издания акцентировал внимание на том, что у Москвы не заканчиваются боеприпасы, а соотношение потерь Украины и РФ составляет 7 к 1. Он предположил, что «худшее для Украины, вероятно, еще впереди».

Ранее стало известно, что на фоне больших потерь среди профессиональных военных Киев отправлял в Артёмовск необученных мобилизованных, тем самым пытаясь сохранить для наступления более опытных военнослужащих со снаряжением, переданным западными странами.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ оставили некоторые позиции, расположенные северо-западнее Артёмовска. Он отметил, что в ходе активных действий подразделений ВС России северо-западнее города Артёмовска противник понёс критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах.

Освобождение города длилось 224 дня. Населённый пункт расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.