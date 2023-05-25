Киев, 25 мая, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Поставки просроченных боеприпасов для ВСУ стали практически нормой и во многом свидетельствуют об истинном отношении Запада к Украине, отметил источник ИА Регнум — отставной военный лётчик и ветеран на условиях анонимности, комментируя публикацию британской Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

В статье отмечается, что ВВС Украины получают планирующие авиабомбы Storm Shadow с истёкшим сроком годности — на это британскому изданию указал военный аналитик Говард Уилдон.

«ВСУ уже ранее получали боеприпасы, предназначенные для пуска с воздушного носителя. Это противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и Brimstone. Попадаются экземпляры, выпущенные ещё в конце 1980-х годов. Об этом стало известно потому, что боеприпасы падают не взорвавшись, не достигнув цели, так что их можно спокойно изучать. И падают они как раз потому, что все сроки давно исчерпаны», — указал собеседник.

Что касается Storm Shadow, то это довольно дорогой боеприпас, стоимостью около 1 млн долларов за штуку, заметил источник.

«Киев оплатит такие расходы? Нет. Поэтому получают обноски. Для такой вещи, как управляемая авиабомба истечение срока годности — критический момент, потому что весь её смысл — в точности поражения. Ради этого такие затраты. Если она отклоняется от цели на 10-20, а то и на сотни метров — какой от неё толк ВСУ? Никакого», — указал эксперт.

24 мая Киев с не анонсированным визитом посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Министр подарил лётчикам ВВС Украины фотографию с личной подписью, причём на фото изображён бомбардировщик Су-24 с закреплённой планирующей авиабомбой Storm Shadow. Фотография стала первым подтверждением того, что ВСУ используют для применения западных боеприпасов самолёты советского производства. По оценке экспертов, этот фактор также негативно сказывается на применении западных боеприпасов, включая те же Storm Shadow — на что ранее указывали эксперты ИА Регнум.

В свою очередь, британский военный эксперт Говард Уилдон в комментарии Daily Mail отметил, что арсеналы вооружённых сил Великобритании сильно истощены из-за оказания помощи Украине, а закупка новых боеприпасов откладывается из-за недофинансирования.

«По состоянию на нынешний момент, можно сказать, что поставки авиационных боеприпасов с Запада ничего кроме проблем для ВСУ не несут, — полагает источник ИА Регнум. — Запад сам признаёт, что ракеты просроченные, самолёты используются неподходящие».

Впрочем, добавил собеседник, особо иронизировать не стоит, потому что поставки западных самолётов не за горами, и к ним адаптировать боеприпасы будет уже проще.

«Возможно, что сейчас украинские лётчики «пристреливаются», так что в будущем придётся столкнуться с новыми угрозами с воздуха», — резюмировал источник ИА Регнум.

Утром 21 мая ВСУ обстреляли Бердянск (Запорожская область) британскими ракетами Storm Shadow. Лидер регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в общей сложности противник выпустили по российскому городу семь ракет: четыре Storm Shadow и три — ложные цели, предназначенные для обмана российских средств противовоздушной обороны. По информации Рогова, ПВО отразила атаку шести ракет, одна упала на окраине города, разрушив столовую.