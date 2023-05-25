Киев, 25 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Киеве нашли мёртвым шведского наёмника Даниэля Нистрема, сообщил военный аналитик Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что приехавший на Украину в марте 2022 года Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь». Наёмника нашли мёртвым при неизвестных обстоятельствах

Шведские СМИ сообщают, что Нистрем готовился возвращаться обратно в Швецию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее гражданин США 27-летний Кристофер Кэмпбелл, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб под Артёмовском. Погибший служил в американской армии, воевал в Ираке и Кувейте