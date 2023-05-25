Москва, 25 мая, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пока дорабатывается. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости Петербургский международный экономический форум

На вопрос, известно ли, какие иностранные гости примут участие в ПМЭФ, Песков ответил: «Известно, но мы пока еще не сообщаем, ещё дорабатываем».

Он добавил, что позже Кремль проинформирует обо всех подробностях. ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на ПМЭФ приедет премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

Кроме того, посол Уругвая в России Даниэль Кастильос намерен принять участие в ПМЭФ. По словам дипломата, уругвайская сторона считает ПМЭФ платформой для общения и продвижения, и ранее она уже принимала участие в работе форума.