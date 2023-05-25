Киев, 25 мая, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии «Слуга народа» опубликовала в одной из соцсетей совместное фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, подписав его текстом «Скоро всё узнаете».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Фото было опубликовано на фоне появившейся в СМИ информации о ранении Залужного. Однако непонятно, когда был сделан этот снимок.

Ранее фото с главкомом украинских войск опубликовала другая украинская чиновница — советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алёна Шевцова. Позднее она призналась, что выложила в соцсети старый снимок.

Анна Пуртова Анна Пуртова вместе с Валерием Залужным

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая источник в силовых структурах России сообщил, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, который был нанесён ВС России по командному пункту под Херсоном в начале мая. Ему сделали трепанацию черепа.

По словам источника, Залужный не сможет продолжить службу после полученных ранений.