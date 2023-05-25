Амстердам, 25 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Жители Нидерландов засыпали цветами установленный в Амстердаме российский танк. Об этом 25 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Соцсети Русский танк в цветах

По информации журналистов, попытка устроить в этом городе провокацию с российским танком провалилась.

Ранее в Амстердаме установили якобы повреждённый на территории Украины российский танк. Местные жители засыпали его цветами, сообщили журналисты.

Отмечается, что кроме этого, жители призвали власти Нидерландов не заниматься эскалацией конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля 2023 года около здания посольства России в Берлине появился ржавый Т-72, якобы повреждённый в боях на Украине. Жители Германии 25 февраля начали нести цветы именно в память о погибших русских военнослужащих.

Российские дипломаты сочли полным провалом провокацию с танком в Берлине. Пробандеровские активисты и организаторы «инициативы» уничтожили цветы, которые жители Германии массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку. Полиция препятствовала серьёзным стычкам. Танк простоял четыре дня, затем его перевезли в Нидерланды.

Власти уведомили организаторов акции с германской стороны о необходимости уплаты пошлины за использование 43,08 кв. м территории на улице Унтер-ден-Линден. Они посчитали, что инициаторы «художественной акции» с установкой танка Т-72 около посольства России в Берлине должны уплатить €806,2 за пользование местом.