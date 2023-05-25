Москва, 25 мая, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Мосгорсуд поступило новое дело в отношении Алексея Навального, его обвиняют в создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности, передают информагентства 25 мая.

Антон Денисов/РИА Новости Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии

Дело было зарегистрировано 25 мая. Дата слушаний пока не назначена.

Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 Уголовного кодекса (создание экстремистского сообщества). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Также Навальный обвиняется по таким статьям УК, как финансирование экстремистской деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан.

В Следственном комитете ранее заявили, что в 2014 году или ранее Навальный создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя и подрыв общественной безопасности и государственной целостности.

В деле есть и другие фигуранты из числа соратников Навального. В настоящее время большинство из них находится за пределами России. 11 человек ранее были объявлены по данному делу в розыск.

Ранее Навальный был признан виновным по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Он был приговорен к условному сроку, но из-за нарушений режима в 2021 году его заменили на реальный. В 2022 году суд увеличил наказание Навального до девяти лет тюрьмы, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду.